Prihodnji teden v parlamentu: Še pred koncem leta DZ na izredni seji o desetem protikoronskem zakonu

pripravili notranjepolitično in gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 26. decembra - DZ bo pred koncem leta zasedal še na izredni seji, na kateri bodo poslanci bo nujnem postopku obravnaval predlog desetega protikoronskega zakona, ki podaljšuje in uvaja nove ukrepe s področja zdravstva ter pomoči posameznikom in gospodarstvu. Prva tako bo DZ predvidoma dokončno glasoval o imenovanju članov programskega in nadzornega sveta RTVS.