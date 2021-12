Slovensko zdravniško društvo za uvedbo obveznega cepljenja

Ljubljana, 24. decembra - V Slovenskem zdravniškem društvu pozivajo DZ, da sledi evropskim in svetovnim zgledom in v letu 2022 zahteva izpolnjevanje pogoja PC (preboleli, cepljeni) oz. obvezno cepljenje proti covidu-19. Zdravniki želijo v novem letu vsem bolnikom ponovno omogočiti normalno dostopnost zdravljenja vseh bolezni, za kar je ključno cepljenje, so poudarili.