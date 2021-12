V starostni skupini do enajst let šest otrok domnevno cepljenih s cepivom Moderne

Ljubljana, 24. decembra - Po podatkih NIJZ so šest otrok v starostni skupini od pet do enajst let domnevno cepljenih s cepivom Moderne. Za cepljenje proti covidu-19 v omenjeni starostni skupini je v Sloveniji registrirano le cepivo podjetja Pfizer/BioNTech. Na NIJZ so pojasnili, da za podatke odgovarjajo posamezni izvajalci cepljenja, ki podatke tudi vnašajo v sisteme NIJZ.