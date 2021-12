Prometna napoved do 2. 1. 2022

Ljubljana, 24. decembra - Promet bo do novega leta zgoščen v okolici nakupovalnih središč. Povečan promet pričakujejo tudi na lokacijah testiranja in v bližnji okolici po Sloveniji, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Zaradi praznikov in počitnic v večini evropskih držav, bo promet povečan tudi od Avstrije proti meji s Hrvaško, kjer so možne čakalne dobe, v obe smeri.

V ponedeljek bo med 8. in 10. uro promet potekal po enem pasu med Postojno in Razdrtim, najprej proti Kopru, od 11. do predvidoma 13. ure pa proti Ljubljani.

V torek bodo od 8. do 10. ure potekala dela na odseku Unec-Logatec ter med 11. uro in 11.30 na odseku Vrhnika-Brezovica. V primeru slabega vremena bodo dela opravili v sredo.

V ponedeljek bo od 8. do 12. ure zaradi nakladanja izrednega tovora na odseku Lesce-Radovljica proti Jesenicam promet potekal po enem pasu.

Do konca decembra zaradi dogodkov v Mozirskem gaju pričakujejo povečan promet na odseku Letuš-Mozirje.

Omejitev tovornega prometa nad sedem ton in pol bo veljala v soboto in nedeljo od 8. do 21. ure ter 1. in 2. januarja od 8. do 22. ure.