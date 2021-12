Slovenski Pen v novoletni poslanici opozarja na dvoličnost vrednot demokratične Evrope

Ljubljana, 24. decembra - Slovenski center Pen v novoletni poslanici opozarja na dvoličnost vrednot demokratične Evrope in na nevarno dušenje novinarstva, pomembnega stebra demokracije. Obenem prebivalcem in prebivalkam Slovenije želi, da jih "lepe in svobodne besede književnosti spremljajo vse dni v letu 2022 in naprej".