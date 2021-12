Pripadniki Slovenske vojske zaključujejo delo v bolnišnicah

Ljubljana/Maribor, 24. decembra - Predstavniki Slovenske vojske danes zaključujejo svoje delo v slovenskih bolnišnicah, kjer so od sredine novembra pomagali pri obvladovanju razmer zaradi covida-19. "V bolnišnicah so ocenili, da trenutno ni več potreb po pomoči pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske," so za STA povedali na ministrstvu za obrambo.