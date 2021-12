Za številne praznično obdobje izjemno težko

Ljubljana, 24. decembra - Praznični december za mnoge velja za najlepši in najbolj čaroben mesec v letu, za mnoge pa je to obdobje zaradi osamljenosti in različnih stisk izjemno težko. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob tem svetujejo pogovor z družinskim članom ali prijateljem, lahko pa tudi s svetovalci po telefonu, ki so usposobljeni za nudenje pomoči.