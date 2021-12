Tedenski pregled - svet od 24. do 30. 12.

Ljubljana, 31. decembra - Številne države so predvsem zaradi bolj nalezljive različice omikron ponovno beležile nove črne rekordne dnevnih okužb. WHO je že posvaril, da bi lahko cunami okužb zdravstvene sisteme potisnil na rob zloma. Odmevali so tudi zaprtje ruskega Memoriala, smrt južnoafriškega nadškofa Desmonda Tutuja in izstrelitev teleskopa Jamesa Webba.