V Sloveniji novembra več nočitev turistov kot v novembru turistično rekordnega leta 2019

Ljubljana, 24. decembra - V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so novembra našteli 256.600 prihodov turistov, ki so ustvarili skoraj 719.000 nočitev. To je 750 odstotkov več kot v novembru zaradi covida-19 prizadetega leta 2020 in dva odstotka več kot v novembru turistično rekordnega leta 2019, je danes objavil statistični urad.