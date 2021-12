Restavriranje Tizianovega Marijinega vnebovzetja razkrilo razkošje mojstrove palete

Benetke, 25. decembra - Restavriranje Tizianove slike Marijino vnebovzetje v baziliki Santa Maria Gloriosa dei Frari v Benetkah je razkrilo razkošje mojstrove originalne palete. Konservatorji so odstranili barvne nanose iz 19. stoletja in na sliki so ponovno zasijale Tizianove barve. Dela na sliki bodo predvidoma zaključena do konca poletja 2022.