Najbolj izvirno pravljico na natečaju Radia Slovenija napisala Mateja Črv Sužnik

Ljubljana, 24. decembra - Zmagovalno pravljico na natečaju Radia Slovenija za oddajo Lahko noč, otroci je napisala Mateja Črv Sužnik. Strokovna komisija je njeno pravljico Zajec, lisica in noč ocenila za najbolj izvirno med 945 besedili, ki so prispela na razpis. Komisija je tudi predlagala odkup 20 pravljic, so sporočili z RTV Slovenija.