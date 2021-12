Pahor letos z božičnimi piškoti obdaril tudi zaposlene na infekcijski kliniki

Ljubljana, 24. decembra - Predsednik Borut Pahor se je s tradicionalnimi božičnimi piškoti letos oglasil tudi na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Kot je ob tem povedal, takšne tradicije služijo temu, da se spomnimo, da smo ljudje in moramo biti prijazni drug do drugega ter se obdarovati z majhnimi stvarmi.