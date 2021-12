V domu starejših občanov v Radencih kljub epidemiji številne aktivnosti

Radenci, 26. decembra - V domu starejših občanov v Radencih so v prvi polovici leta velik poudarek dajali preventivnim zaščitnim ukrepom ter okrevanju po prebolelem koronavirusu, nato pa so se njihova življenja in utrip dogajanja v domu začela normalizirati. Dom v Radencih, ki ga upravlja SeneCura, je trenutno polno zaseden, v njem biva 178 stanovalcev.