Z državnim praznikom samostojnosti in enotnosti obeležujemo obletnico razglasitve rezultatov plebiscita

Ljubljana, 26. decembra - Z današnjim praznikom samostojnosti in enotnosti obeležujemo razglasitev rezultatov plebiscita za samostojno Slovenijo pred 31 leti, ko se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev odločilo za odcepitev od SFRJ in samostojno državo. Državna proslava in slavnostna seja DZ ob prazniku sta bili v četrtek, na njih pa so poudarili pomen enotnosti.