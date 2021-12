Festival Ljubljana napovedal 5. zimski festival

Ljubljana, 26. decembra - Festival Ljubljana bo med 28. januarjem in 5. februarjem izvedel 5. zimski festival. Odprl ga bo v Slovenski filharmoniji s tremi baročnimi mojstrovinami v izvedbi mednarodnih solistov ter Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije pod taktirko Barta van Reyna. Z osmimi koncerti bo festival potekal še v viteški dvorani Križank in Cankarjevem domu.