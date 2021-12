Voznik trčil v dve vozili, na istem mestu voznica trčila v uslužbenca Darsa

Šenčur, 24. decembra - Na avtocesti pri Šenčurju je voznik v četrtek zaradi neprilagojene hitrosti povzročil trčenje z dvema drugima voziloma. Povzročitelj in en udeleženec sta ostala na kraju nesreče, tretji pa je odpeljal naprej. Na kraju nesreče so postavili delovno zaporo, v njej pa je voznica zaradi neprevidnosti trčila v uslužbenca Darsa, so sporočili s policije.