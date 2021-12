Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 24. decembra - Nevarnost snežnih plazov je večinoma zmerna, druge stopnje. Zlasti nevarna so mesta z napihanim snegom, ki jih je več na južno usmerjenih pobočjih nad gozdno mejo. To velja zlasti za grape, kjer je večja količina napihanega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V senčnih legah visokogorja so tudi šibke plasti v stari snežni odeji, ki lahko popustijo zlasti tam, kjer je snega manj. V sredogorju so zaradi odjuge nevarna strma, travnata pobočja, kjer lahko pride do posameznih talnih plazov mokrega snega. V visokogorju je predvsem na vetru izpostavljenih legah nevarnost zdrsa.

Zaradi otoplitve se sneg v gorah mehča in postaja moker, zlasti v nadmorskih višinah pod okoli 2000 metri. Trenutno je sneg sicer predvsem v visokogorju še pomrznjen in suh ter skorjast, a se bodo danes čez dan in v naslednjih dneh razmere spremenile. V sredogorju je sneg že južen in se mehča. Višina snežne odeje je zelo neizenačena, marsikje je sneg spihan do kopne podlage. Obsežna so območja napihanega snega.

Danes in v naslednjih dneh bo v gorah in hribih prevladovalo oblačno in megleno vreme, danes dopoldne tudi še ponekod drugod, le na severovzhodu bo morda tudi jutri še nekaj sonca. Prevladoval bo zahodni do jugozahodni veter, danes zmeren do močan, jutri in v nedeljo pa bo nekoliko oslabel. Padavine se bodo danes pojavljale predvsem na jugozahodu, torej v hribih Notranjske, Kočevske in deloma na severnem Primorskem, jutri občasno tudi nekoliko vzhodneje, a na območju alpskega sveta jih bo zelo malo ali skoraj nič. Šele v nedeljo jih bo nekaj tudi na severu Slovenije, torej na območju našega gorskega sveta. Meja sneženja bo večinoma med 1100 in 1600 metri nadmorske višine, lahko občasno tudi višje. V nedeljo se bo meja sneženja spustila pod 700 metri. V ponedeljek bo pretežno oblačno in suho.

Snežna odeja se bo sesedala in nižje tudi talila. Nad nadmorsko višino okoli 2200 metrov bo ostala suha in pomrznjena. Padavin bo malo, zato se bodo plazovne razmere nekoliko poslabšale, predvsem zaradi otoplitve. Povečala se bo možnost posameznih talnih plazov v sredogorju na strmih, travnatih pobočjih. Višje, nad okoli 2000 metri, bodo plazovne razmere ostale precej podobne. Novi sneg zaradi majhne pričakovane količine padavin predvidoma ne bo povečal plazovne nevarnosti, ki bo ostala zmerna, druge stopnje.