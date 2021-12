Ob prelomu leta: Šport v letu 2021 tudi z olimpijski igrami in nogometnim EP premagal korono

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 30. decembra - Športno leto 2021, ki se poslavlja, je ljubiteljem športa po vsem svetu prineslo ogromno. Potem ko je koronska kriza odnesla veliko dogodkov leta 2020, se je šport vrnil močnejši in še bolj odločen. Kljub drugačnim okoliščinam in novim izzivom so v iztekajočem se letu z enoletno zamudo izvedli olimpijske igre in evropsko prvenstvo v nogometu.