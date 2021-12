Ob prelomu leta: Olimpijski presežki in Pogačarjev drugi Tour zaznamovali slovensko športno leto

Ljubljana, 30. decembra - Slovenski športniki so v letu, ki se izteka, zbrali toliko uspehov in dosežkov, da je težko vse že našteti brez tveganja, da bi kakšnega izpustili. A povsem na vrhu sta verjetno dva športna presežka - zmaga Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji ter olimpijske igre v Tokiu s petimi slovenskimi medaljami in nepozabno košarkarsko predstavo.