New York, 23. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeks S&P je postavil rekord. Povečal se je za 0,6 odstotka in končal pri 4725,79 točke, s čimer je prehitel prejšnji rekord, postavljen v začetku tega meseca, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.