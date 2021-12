Ob začetku praznikov v veljavo stopajo novi ukrepi

Ljubljana, 24. decembra - Začetek božično-novoletnih praznikov bodo pospremili novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom. Skrajšuje se veljavnost testiranja pri pogoju PCT in omejuje število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah. Na nocojšnji božični večer, pa tudi na silvestrovo, bo dovoljeno zasebno zbiranje oseb iz do treh gospodinjstev.