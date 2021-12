Umrla je ameriška pisateljica Joan Didion

New York, 23. decembra - V 87. letu starosti je danes za posledicami Parkinsonove bolezni v New Yorku umrla znamenita pisateljica Joan Didion, ki je vpeljala pisateljsko zvrst novega žurnalizma, s katero je v 60. letih 20. stoletja osvetljevala življenje slavnih v Hollywoodu. Njena dela so bila mešanica novinarstva, leposlovja in esejistike.