Nevladne organizacije: Pandemija vplivala na glavne dejavnike tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni

Ljubljana, 23. decembra - Na konferenci o kroničnih nenalezljivih boleznih in preventivnih ukrepih v času covida-19 so se združili predstavniki različnih nevladnih organizacij s področja zdravja. Poudarili so, da je pandemija vplivala na glavne dejavnike tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, so zapisali v Slovenskem združenju za kronične nenalezljive bolezni.