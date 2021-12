Danska še ena v vrsti držav, ki za vstop zahtevajo negativen test

Koebenhavn, 23. decembra - Danske oblasti so danes napovedale, da bodo morali tujci od prihodnjega tedna ob vstopu v državo predložiti negativen rezultat testa na novi koronavirus, ne glede na njihov cepilni status. Testa pa ne bodo potrebovali tisti, ki so covid-19 v minulega pol leta preboleli in to lahko dokažejo.