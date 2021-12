Vlada sprejela mnenje o predlogu novele zakona o državnem svetu

Ljubljana, 23. decembra - Vlada je na današnji seji sprejela mnenje o predlogu novele zakona o državnem svetu in sporočila, da predlog podpira. Po njihovem mnenju predlog ustrezno naslavlja vsa relevantna temeljna vprašanja postopka volilnega spora in kot edinega volilnega sodnika določa vrhovno sodišče, so sporočili po seji vlade.