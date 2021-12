Na poslanskih klopeh predloga PKP10 in novele zakona o DDV

Ljubljana, 27. decembra - DZ bo na izredni seji obravnaval predlog desetega protikoronskega zakona (PKP10), ki prinaša za najmanj 180 milijonov evrov dodatnih ukrepov in je že močno razdelil poslance. Na dnevnem redu plenarne seje so tudi predlog novele zakona o DDV, predlog zakona o debirokratizaciji ter imenovanje članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija.