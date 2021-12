Ministrstvo za pravosodje: Ustava nam daje svobodo, obenem pa nas zavezuje, da jo udejanjamo

Ljubljana, 23. decembra - S sprejetjem slovenske ustave pred 30 leti "se je utemeljila naša skupna družbena pogodba, ki nam vsem daje svobodo, obenem pa nas zavezuje, tako državne organe kot ljudi, kako naj strpno in skladno z ustavo in zakonom delujemo v družbi," so ob današnjem dnevu ustavnosti zapisali na ministrstvu za pravosodje.