Ljubljanska borza ta teden z rahlo rastjo indeksa

Ljubljana, 23. decembra - Ljubljanska borza je v tem skrajšanem trgovalnem tednu, v petek bo namreč borza zaprta, zabeležila 0,20-odstotno rast indeksa SBI TOP. Pred prazniki in ob pomanjkanju pomembnejših podjetniških novic so delnice v indeksu končale različno. Promet je bil skromen, borzni posredniki so sklenili skupno za 3,43 milijona evrov poslov.