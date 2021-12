Na mejnem prehodu Dragonja srečanje slovenske in hrvaške policije

Koper, 23. decembra - Na mejnem prehodu Dragonja so se danes tradicionalno pred prazniki srečali predstavniki policijske uprave Koper ter istrske in primorsko-goranske policijske uprave. Na srečanju so se zahvalili za uspešno sodelovanje na področju reševanja čezmejnih zadev in vseh varnostnih izzivov, s katerimi se soočajo, so sporočili iz PU Koper.