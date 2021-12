Vlada določila besedilo predlaganih sprememb zakona o voznikih

Ljubljana, 23. decembra - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novele zakona o voznikih, ki poenostavlja postopke za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A1 (motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje) ter AM (kolesa z motorjem in lahka štirikolesa). Novela zagotavlja delni prenos evropske direktive, so sporočili iz Ukoma.