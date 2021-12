Vreme: Zvečer in ponoči se bo v severni in vzhodni Sloveniji delno zjasnilo, drugod pa bo še ostalo oblačno

Ljubljana, 23. decembra - Na jugozahodu bo že možen občasen rahel dež. Jugozahodni veter se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo na severu Slovenije od -8 do -1, drugod od 1 do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na vzhodu do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo oblačno. Dež se bo na jugozahodu okrepil in se postopno razširil nad večji del Slovenije. Ob morju bo čez dan prehodno zapihal jugo. Jugozahodnik bo popoldne oslabel. V nedeljo bo oblačno in sprva večinoma suho, čez dan bo dež znova od jugozahoda zajel vso Slovenijo.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom in delom zahodne Evrope je globok ciklon z vremensko fronto, nad Balkanom in Črnim morjem pa območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnim vetrom je nad naše kraje pričel dotekati toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo v krajih severno in vzhodno od nas delno zjasnilo, ponekod bo nastala megla. Drugod bo ostalo pretežno oblačno, predvsem v Kvarnerju bo občasno rahlo deževalo. Jugozahodnik se bo okrepil. V petek bo ob Jadranu oblačno z občasnim dežjem. Drugod bo še deloma jasno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter.