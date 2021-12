Ljubljana, 23. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški in na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Kozarje in Koseze v obe smeri.