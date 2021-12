Primorskim študentom v stiski finančna pomoč

Koper, 23. decembra - Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) bo na podlagi v novembru izvedenega poziva finančno pomoč namenila 68 socialno ogroženim študentom. Upajo, da so s tem nekoliko olajšali trenutno stisko, s katero se soočajo mnoge študentke in študenti, so danes sporočili iz organizacije.