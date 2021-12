Lani v gospodarstvu za 167 milijard evrov nefinančnega premoženja

Ljubljana, 26. decembra - Nefinančno premoženje gospodarstva v osnovnih sredstvih in zalogah je bilo konec leta 2020 vredno 167 milijard evrov. To je predstavljalo 3,6-kratno vrednost bruto domačega proizvoda. Osnovna sredstva so bila neto vredna 145 milijard evrov, zaloge v bilancah gospodarstva pa 22 milijard evrov.