Ime leta 2021 na Valu 202 je Anita Ogulin

Ljubljana, 23. decembra - Ime leta 2021 na Valu 202 je vodja projekta Botrstvo, dolgoletna prostovoljka in predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje Anita Ogulin. Zaradi nje in njenih sodelavcev so številni otroci iz socialno šibkih družin dobili priložnost za razvoj svojih talentov, so zapisali na Valu 202.