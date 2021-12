Bruselj, 23. decembra - Belgija bo do leta 2025 zaprla vseh sedem jedrskih reaktorjev, ne bo pa zaprla vrat jedrski tehnologiji nove generacije, izhaja iz dogovora, ki so ga sklenile koalicijske stranke. Dogovorili so se o naložbah v obnovljive in ogljično nevtralne vire energije, je poročala belgijska RTBF.