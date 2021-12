Odbor za pravno-etična vprašanja zdravniške zbornice zavrnil očitke o nevarnostih cepljenja otrok proti covidu-19

Ljubljana, 23. decembra - Odbor za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije je zavrnil očitke Iniciative slovenskih zdravnikov, ki je pozvala k takojšnji ustavitvi cepljenja otrok in mladostnikov s cepivi proti covidu-19 v Sloveniji. V iniciativi so namreč namreč navajali strokovno neutemeljena dejstva o cepivih, so zapisali člani odbora.