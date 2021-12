Kralj latino popa Ricky Martin dopolnil 50 let

San Juan, 24. decembra - Portoriški pevec Ricky Martin je danes dopolnil 50 let. Avtorju uspešnic, kot sta Livin' La Vida Loca in She Bangs, so pripisali zasluge, da je v ameriško pop glasbo vnesel vplive latino kulture, označili so tudi za kralja latino popa. Glasbo ustvarja v španskem in angleškem jeziku, preizkusil pa se je tudi na filmu in televiziji.