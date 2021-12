Ustavno sodišče začasno zadržalo izvrševanje dela zakona o organiziranosti in delu v policiji

Ljubljana, 23. decembra - Ustavno sodišče je danes sprejelo sklep, s katerim je na zahtevo Sindikata policistov Slovenije do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje določb zakona o organiziranosti in delu v policiji glede prenehanja položajev v policiji, je sporočil sindikat. Več informacij so napovedali po podrobni preučitvi sklepa.