Svetina izvoljen v evropski upravni odbor direktorjev v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov

Ljubljana, 23. decembra - Varuha človekovih pravic Petra Svetino so danes z 39 glasovi za in nobenim proti izvolili v upravni odbor direktorjev za Evropo v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov. Ena izmed njegovih prioritet bo krepitev aktivnost na mednarodni ravni, so sporočili pri varuhu človekovih pravic.