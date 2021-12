V 28-urnem dobrodelnem maratonu Radia 1 zbrali več kot milijon evrov

Ljubljana, 23. decembra - Že sedmo leto zapored je Radio 1 organiziral največji dobrodelni maraton, v katerem so voditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak 28 ur neprekinjeno oddajali iz studia. S pomočjo poslušalcev so zbrali 1.042.799 evrov, so danes sporočili z Radia 1.