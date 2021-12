Vlada sprejela Državni program obvladovanja raka do leta 2026

Ljubljana, 23. decembra - Vlada je danes na seji sprejela Državni program obvladovanja raka 2022-2026. Trije ključni cilji so upočasniti povečevanje števila novih bolnikov z rakom v državi, povečati preživetje bolnikov z rakom in izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom s krepitvijo celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe, so objavili na spletnih straneh vlade.