23 dni do OI - Maneki-neko, mačka, ki je pomotoma kitajska

Ljubljana, 12. januarja - Maneki-neko je na Daljnem vzhodu domač izraz. To je figurica vabljive mačke, ki naj bi lastniku prinesla srečo. Zaradi izjemne priljubljenosti v kitajskih in vietnamskih skupnostih jo imajo pomotoma za kitajski izum.

Maneki-neko je kipec oziroma figura mačke z dvignjeno prednjo tačko, ali levo ali desno, včasih celo z obema, kar naj bi v japonski kulturi ponazarjalo vabljivo gesto. Figure so pogosto razstavljene v trgovinah, restavracijah, igralnicah, čistilnicah, pralnicah, barih, hotelih, nočnih klubih ... Običajno so blizu vhoda. Nekatere različice maneki-neka so opremljene s premično mehansko tačko.

Maneki-neko je v različnih barvah in slogih, razlikuje se tudi po stopnjah podrobnosti izdelave. Običajne barve so bela, črna, rdeča in zlata. Ob tradicionalni tribarvni "kaliko" kombinaciji, ki velja za najsrečnejšo, je tu še bela, ki prinaša srečo, čistost in pozitivne stvari, zlata za bogastvo in uspeh, črna za obrambo pred zlom, rdeča za uspeh in srečo v ljubezni in odnosih ter tudi zelena, ki prinaša zdravje.

Običajno gre za mačko v sedečem položaju, ki drži tako imenovan koban, zgodnjejaponski kovanec iz kovnice Tokugawa. Za nekatere je pomembno tudi to, katero tačko ima dvignjeno.

Če ima dvignjeno levo tačko, naj bi to pomenilo več strank oziroma kupcev, če pa ima dvignjeno desno, pa to pomeni, da bo več denarja. Tako naj bi bila prva boljša za posel, druga pa za dom. Vse to naj bi v moderni japonski vraževernosti prineslo srečo in uspeh, zato te kipce postavljajo tudi v spalnice in učne sobe.

Sam izvor tega fenomena sicer ni natančno znan. Mnogi pa se strinjajo, da so se te mačke prvič pojavile v obdobju Edo na Japonskem (od 17. do sredine 19. stoletja).

Kar nekaj je priljubljenih legend o izvoru maneki-neka. Ena govori o bogatašu, ki se je pred nevihto zatekel pod drevo v bližini templja. Nato pa naj bi opazil mačko, ki ga je vabila v tempelj in ji je sledil. Takoj zatem je v omenjeno drevo udarila strela. Ker mu je mačka rešila življenje, ji je bil tako hvaležen, da je nato izdatno pomagal templju. Ko je umrl, so v njegovo čast postavili kip mačke.

Druga legenda je precej bolj bizarna. Gejša je imela mačko, ki jo je imela neizmerno rada. Nekega dne je mačka začela vleči njen kimono, lastnik bordela pa je mislil, da je mačko nekaj obsedlo, tako da ji je s sabljo odrezal glavo. Leteča glava je padla na kačo, ki je ravno hotela pičiti gejšo. Namesto tega je kača pičila in ubila samo sebe. Gejša je bila tako žalostna ob izgubi mačke, da ji je ena od strank izdelala kipec, ki naj bi jo spravil v boljšo voljo.

V njene pozitivne lastnosti zelo zaupajo v kitajskih in vietnamskih skupnostih (tudi zunaj domovine), kjer so zelo priljubljene in zato mnogi maneki-neko napačno pripisujejo Kitajcem.

Maneki-neko je dobil vlogo tudi zunaj Daljnega vzhoda, med drugim je leta 2018 srečo prinesel izraelski pevki Netti, ki je zmagala na evrovizijski popevki. Svoj nastop je izvedla pred dvema stenama, polnima maneki-nekov.

V sodobnosti so te mačke večinoma narejene iz plastike ali keramike, v priljubljenih spletnih trgovinah se nekatere dobi za zgolj prgišče evrov, nekatere pa prodajajo za več tisoč evrov. Ob figuricah in kipcih se dandanes te "mačke sreče" dobi tudi v obliki obeskov, hranilnikov, osvežilcev zraka, cvetličnih loncev in posod.