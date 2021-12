Delo predsednika Pahorja letos zaznamovala 30-letnica samostojne Slovenije in epidemija

Ljubljana, 23. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je v svojem poročilu o delu v zadnjem letu, ko je Slovenija obeležila 30 let samostojnosti in so se nadaljevala prizadevanja za soočanje z epidemijo, spomnil, da je pozival k dialogu in medsebojnemu spoštovanju. Želel je tudi, da bi državni politiki uspelo stopiti skupaj v boju proti virusu, a pri tem ni uspel.