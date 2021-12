Del opozicije: Obstrukcija obravnave protikoronskega zakona zaradi vodenja seje in vloženih dopolnil

Ljubljana, 23. decembra - Člani odbora DZ za finance iz LMŠ, SD, Levice in SAB sejo, na kateri odbor sprejema predlog desetega protikoronskega zakona, obsturirajo, ker da gre pri vodenju seje in predlaganju dopolnil za kršenje ustave, zakonov in poslovnika DZ. Izpostavljajo mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, da je 75 odstotkov dopolnil nedopustnih.