Hrvaška izseljence vabi domov s finančno spodbudo

Zagreb, 23. decembra - Hrvaška namerava izseljencem, ki se bodo vrnili v domovino in tam odprli svoje podjetje, nameniti do 200.000 kun (26.600 evrov) spodbude, je danes potrdila vlada v Zagrebu. S tem želijo hkrati okrepiti gospodarstvo in spodbuditi rast prebivalstva predvsem na območjih, kjer beležijo trend izseljevanja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.