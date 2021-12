V Slovenj Gradcu dogovorili rešitev za depoje muzeja in galerije

Slovenj Gradec, 25. decembra - Po več letih iskanja primernejših oz. dodatnih prostorov za shranjevanje zbirk in predmetov Koroškega pokrajinskega muzeja in Koroške galerije likovnih umetnosti so v Slovenj Gradcu našli rešitev. Ustanovi bosta lahko s selitvijo v nove prostore začeli po novem letu. Slovenjgraška občina bo za najem prostorov letno plačala 60.000 evrov.