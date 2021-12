Stečajni postopek Gradbenega podjetja Radlje ob Dravi pri koncu

Radlje ob Dravi, 26. decembra - Dobrih devet let od začetka je stečajni postopek nad Gradbenim podjetjem Radlje ob Dravi pri koncu. V stečaju je bilo prodano celotno premoženje, delavci so dobili svoje prednostne terjatve poplačane v celoti. Stečajni postopek bo predvidoma zaključen do aprila 2022, morda že prej, je za STA pojasnila stečajna upraviteljica Alja Markovič Čas.