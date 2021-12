Prašičerejcem izplačanih 1,86 milijona evrov finančne pomoči

Ljubljana, 23. decembra - Prašičerejcem, ki so se znašli v primežu zahtevnih tržnih razmer, je država na podlagi vladnega odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021 v torek izplačala 1,86 milijona evrov finančne pomoči. Predpisane pogoje je izpolnjevalo 531 prašičerejcev, so za STA pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.