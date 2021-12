Na Hrvaškem na božični večer in silvestrovo podaljšano delovanje lokalov

Zagreb, 23. decembra - Na Hrvaškem bodo lahko gostinski lokali na božični večer in na silvestrovo odprti do druge ure zjutraj, do te ure bodo lahko trajali tudi drugi javni dogodki, je danes danes sporočil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Vse prebivalce je sicer pozval, naj spoštujejo epidemiološke ukrepe.